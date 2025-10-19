Видео: Расселл Уэстбрук отказался подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией
Поделиться
Самый ценный игрок НБА (MVP) 2017 года Расселл Уэстбрук не стал ставить автограф на майке своей бывшей команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Момент попал на видео.
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Хатимура - 18, Винсент - 14, Смарт - 14, Эйтон - 12, Ривз - 8, Хэйс - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Клебер - 3, Колоко - 1, Ларэвиа, Смит, Уотсон, Уильямс, Davis Jr
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 25, Эллис - 20, Лавин - 15, Clifford - 13, Джонс - 10, Юбэнкс - 10, Шарич - 10, Raynaud - 9, Картер - 2, Плауден - 2, Cardwell - 1, Макдермотт, Дэвис, Стивенс
36-летний ветеран подошёл к болельщикам после предсезонного матча между своим новым клубом «Сакраменто Кингз» и «Лейкерс». Юные фанаты держали в руках майки команд, за которые ранее выступал Уэстбрук. Баскетболист ставил автографы, но джерси «озёрников» решил не подписывать.
Уэстбрук не стал подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией:
Уэстбрук провёл в «Лейкерс» сезон-2021/2022. В обшей сложности он сыграл в 130 матчах за калифорнийскую команду, в среднем набирая 17,4 очка, 6,9 подбора и 7,2 передачи при 43,4% реализации бросков с игры и 29,7% — из-за дуги.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
04:30
-
03:30
-
02:30
- 18 октября 2025
-
23:56
-
23:24
-
22:20
-
22:17
-
21:27
-
19:19
-
19:14
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
17:15
-
16:52
-
16:52
-
16:11
-
16:03
-
15:43
-
14:33
-
13:57
-
12:56
-
12:19
-
11:42
-
11:00
-
10:10
-
10:08
-
09:30
-
09:30
-
08:10
-
08:08
-
08:02