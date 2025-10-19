Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: Расселл Уэстбрук отказался подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией

Видео: Расселл Уэстбрук отказался подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией
Комментарии

Самый ценный игрок НБА (MVP) 2017 года Расселл Уэстбрук не стал ставить автограф на майке своей бывшей команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Момент попал на видео.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Хатимура - 18, Винсент - 14, Смарт - 14, Эйтон - 12, Ривз - 8, Хэйс - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Клебер - 3, Колоко - 1, Ларэвиа, Смит, Уотсон, Уильямс, Davis Jr
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 25, Эллис - 20, Лавин - 15, Clifford - 13, Джонс - 10, Юбэнкс - 10, Шарич - 10, Raynaud - 9, Картер - 2, Плауден - 2, Cardwell - 1, Макдермотт, Дэвис, Стивенс

36-летний ветеран подошёл к болельщикам после предсезонного матча между своим новым клубом «Сакраменто Кингз» и «Лейкерс». Юные фанаты держали в руках майки команд, за которые ранее выступал Уэстбрук. Баскетболист ставил автографы, но джерси «озёрников» решил не подписывать.

Уэстбрук не стал подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией:

Уэстбрук провёл в «Лейкерс» сезон-2021/2022. В обшей сложности он сыграл в 130 матчах за калифорнийскую команду, в среднем набирая 17,4 очка, 6,9 подбора и 7,2 передачи при 43,4% реализации бросков с игры и 29,7% — из-за дуги.

Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Сакраменто», контракт согласован — ESPN
Комментарии
