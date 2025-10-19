Видео: Расселл Уэстбрук отказался подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией

Самый ценный игрок НБА (MVP) 2017 года Расселл Уэстбрук не стал ставить автограф на майке своей бывшей команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Момент попал на видео.

36-летний ветеран подошёл к болельщикам после предсезонного матча между своим новым клубом «Сакраменто Кингз» и «Лейкерс». Юные фанаты держали в руках майки команд, за которые ранее выступал Уэстбрук. Баскетболист ставил автографы, но джерси «озёрников» решил не подписывать.

Уэстбрук не стал подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией:

Уэстбрук провёл в «Лейкерс» сезон-2021/2022. В обшей сложности он сыграл в 130 матчах за калифорнийскую команду, в среднем набирая 17,4 очка, 6,9 подбора и 7,2 передачи при 43,4% реализации бросков с игры и 29,7% — из-за дуги.