Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал баскетбольный навык, в котором Дёмин добился особенно заметного прогресса

Эксперт назвал баскетбольный навык, в котором Дёмин добился особенно заметного прогресса
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель Кит Смит дал комментарий по поводу дебюта российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«Егор Дёмин произвёл отличное впечатление в своём первом предсезонном матче. Особенно заметен прогресс, которого он добился в технике броска за последний год», — написал Смит на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Дёмин провёл на паркете 19 минут. За это время спортсмен набрал 14 очков (3 из 5 с игры, включая 2 из 3 трёхочковых и 6 из 7 с линии штрафных), сделал пять подборов, одну передачу и один блок-шот.

Сейчас читают:
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Видео
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android