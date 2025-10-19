Эксперт назвал баскетбольный навык, в котором Дёмин добился особенно заметного прогресса

Североамериканский журналист и обозреватель Кит Смит дал комментарий по поводу дебюта российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

«Егор Дёмин произвёл отличное впечатление в своём первом предсезонном матче. Особенно заметен прогресс, которого он добился в технике броска за последний год», — написал Смит на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Дёмин провёл на паркете 19 минут. За это время спортсмен набрал 14 очков (3 из 5 с игры, включая 2 из 3 трёхочковых и 6 из 7 с линии штрафных), сделал пять подборов, одну передачу и один блок-шот.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: