УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 19 октября

Единая лига: расписание матчей 19 октября
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Единая лига. Расписание игр на 19 октября:

14:30 мск — УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Казанский коллектив является лидером регулярного чемпионата по итогам четырёх стартовых туров, а также единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения. Вторую строчку занимает ЦСКА, одержавший три победы при одном поражении. По разнице мячей они опережают другой московский коллектив — МБА-МАИ.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2025
