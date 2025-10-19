Единая лига: расписание матчей 19 октября

Сегодня, 19 октября, состоится очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Единая лига. Расписание игр на 19 октября:

14:30 мск — УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК УНИКС Казань Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанский коллектив является лидером регулярного чемпионата по итогам четырёх стартовых туров, а также единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения. Вторую строчку занимает ЦСКА, одержавший три победы при одном поражении. По разнице мячей они опережают другой московский коллектив — МБА-МАИ.