Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У нас было «Большое трио». Дёмин назвал своё первое джерси игрока НБА

«У нас было «Большое трио». Дёмин назвал своё первое джерси игрока НБА
Комментарии

19-летний российский защитник Егор Дёмин, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», высказался о своём первом джерси игрока североамериканской лиги.

«У меня, папы и брата были джерси «Большого трио» из «Майами Хит» — Криса Боша, Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда. Я был Ди-Уэйдом», — приводит слова Дёмина пресс-служба НБА в социальной сети Х.

Егор был выбран под восьмым номером на драфте 2025 года после того, как провёл один сезон в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которую перешёл после мадридского «Реала», в системе которого выступал с 2021 по 2024 год. Во время предсезонки заключил контракт с брендом Уэйда.

Материалы по теме
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Видео
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android