«У нас было «Большое трио». Дёмин назвал своё первое джерси игрока НБА

19-летний российский защитник Егор Дёмин, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», высказался о своём первом джерси игрока североамериканской лиги.

«У меня, папы и брата были джерси «Большого трио» из «Майами Хит» — Криса Боша, Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда. Я был Ди-Уэйдом», — приводит слова Дёмина пресс-служба НБА в социальной сети Х.

Егор был выбран под восьмым номером на драфте 2025 года после того, как провёл один сезон в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которую перешёл после мадридского «Реала», в системе которого выступал с 2021 по 2024 год. Во время предсезонки заключил контракт с брендом Уэйда.