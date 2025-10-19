Эксперт объяснил, почему Леброн не Джордан, и напомнил о провале в финале с «Далласом»

Известный аналитик и журналист Стивен Эй Смит объяснил, почему форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не является ровней легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.

«Меня не любят, потому что я называю вещи своими именами. Ты [Леброн Джеймс] не Майкл Джордан. Не величайший игрок всех времён. Ты был слабаком в финале НБА. Четыре решающие четверти подряд в финальной серии НБА, этот парень набирает четыре очка. В одной из игр он не набрал ни одного очка в четвёртой четверти финала. И это когда его опекали Джейсон Терри и Хосе Хуан Бареа.

Иначе это никак не назовёшь. Для любого, кто разбирается в баскетболе, это банальный «чок», — сказал Стивен Эй Смит в подкасте The Pivot Podcast.