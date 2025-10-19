«Не могу хвастаться. Рано». Президент УНИКСа — о лидерстве клуба в Единой лиге

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о первом месте своей команды в Единой лиге ВТБ.

«Хвастаться не могу. Да и нечем на этой стадии сезона. Какое там лидерство? Я об этом не думаю! Начало сезона — всё впереди. Не могу я пока быть восторге и восхищении. Из команд первой четвёрки сыграли пока только с «Зенитом». Да, победили, но у соперника произошли большие изменения в составе, они ещё не сыгрались.

Когда сыграем с ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом» по несколько раз — можно будет сказать что то конкретное. А сейчас относительно таких матчей можно говорить о том, что идут встречи равных команд. Опять же не могу хвастаться. Рано. Пока могу сказать, что мы в четвёрке сильнейших (смеётся). А так, всё ещё впереди. Ведь бывает и так, что из за травм выходят из обоймы два-три игрока и многое меняется», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Сегодня, 19 октября, УНИКС на домашнем паркете в Казани примет краснодарский «Локомотив-Кубань». Начало встречи запланировано на 14:30 мск.