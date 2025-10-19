Американские СМИ — о Егоре Дёмине: показал, почему его стоило включать в топ-10

Известное спортивное издание Sports Illustrated поделилось мнением о том, как российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл предсезонную подготовку к началу старта сезона НБА.

«Хотя игрок «Бруклина», выбранный под восьмым номером [на драфте НБА], сыграл только в последней предсезонной игре, он показал, почему его стоило включать в топ-10. Дёмин отыграл 18 минут в игре с «Рэпторс» — набрал 14 очков и сделал пять подборов.

Самым многообещающим аспектом игры 19-летнего баскетболиста была его способность провоцировать фолы. Он семь раз выходил на линию штрафных бросков и реализовал шесть из них. Дёмин также показал хорошие результаты в защите, сохраняя дисциплину на линиях передач и обеспечивая надёжную помощь в обороне», — говорится в статье Sports Illustrated.