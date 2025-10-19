Форвард «Локомотива» Хантер объяснил важность для себя игр с УНИКСом

Форвард «Локомотива-Кубань» Винс Хантер в преддверии матча с УНИКСом в Единой лиге ВТБ объяснил, почему игры в Казани для него важны.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК УНИКС Казань Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я играл здесь и выиграл чемпионат, так что выступления здесь ощущаются по-особенному. Люблю возвращаться и видеть всех этих парней, конкурировать с ними. Это пробуждает во мне лучшее, что могу сделать, чтобы попытаться победить этих парней, соревноваться и играть хорошо. Так что это особенные матчи для меня.

Они начнут играть очень агрессивно, будут плотно защищаться, встречать по всей площадке. Мы должны сохранять самообладание, держать контроль над игрой, хорошо атаковать и, на самом деле, просто отдаваться полностью, чтобы соответствовать их интенсивности и играть так же усердно, как они, на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Хантера пресс-служба команды.