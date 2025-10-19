«Майами» планирует побороться за Йокича и Адетокунбо в будущем

Баскетбольный клуб «Майами Хит» планирует включиться в борьбу за форварда Янниса Адетокунбо и центрового Николу Йокича после того, как они станут свободными агентами.

По информации известного спортивного портала ESPN, «Майами Хит» строят долгосрочные планы на период после 2027 года, когда такие звезды, как Яннис Адетокумбо и Никола Йокич, могут стать свободными агентами.

Источник указывает, что «Майами» пытается создать базу из молодых звёзд, чтобы стать достаточно привлекательными для подписания контрактов с Яннисом или Йокичем.

Напомним, «Майами» три раза становился чемпионом НБА в своей истории, «Милуоки» — дважды, «Денвер» — один раз.