Тренер «Локомотива» Юдин: не делю игроков на иностранцев или россиян

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин рассказал о своём подходе к работе с игроками.

— В команде есть молодые ребята, есть постарше, опытные, легионеры. Насколько под каждого нужно подстраиваться?

— Естественно, я подстраиваю систему игры, тренировок и взаимоотношений в зависимости от того, с кем я на самом деле веду диалог и нахожусь на тренировке. Но изначально я не делю и не хочу делить игроков «Локо» на иностранцев или россиян, на ветеранов или молодых. Потому что по большому счёту на площадке это игрок. У него нет на груди паспорта с возрастом и национальностью.

Поэтому в первую очередь они должны подстраиваться под то, что от них прошу я, — сказал Юдин в интервью Единой лиге.