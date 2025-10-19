Скидки
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Тренер «Локомотива» Юдин: не делю игроков на иностранцев или россиян

Тренер «Локомотива» Юдин: не делю игроков на иностранцев или россиян
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин рассказал о своём подходе к работе с игроками.

— В команде есть молодые ребята, есть постарше, опытные, легионеры. Насколько под каждого нужно подстраиваться?
— Естественно, я подстраиваю систему игры, тренировок и взаимоотношений в зависимости от того, с кем я на самом деле веду диалог и нахожусь на тренировке. Но изначально я не делю и не хочу делить игроков «Локо» на иностранцев или россиян, на ветеранов или молодых. Потому что по большому счёту на площадке это игрок. У него нет на груди паспорта с возрастом и национальностью.

Поэтому в первую очередь они должны подстраиваться под то, что от них прошу я, — сказал Юдин в интервью Единой лиге.

