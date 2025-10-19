Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Юдин — об Айверсоне: не хотел бы такого лидера. Не дал результата ни за один сезон в НБА

Юдин — об Айверсоне: не хотел бы такого лидера. Не дал результата ни за один сезон в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о легендарном защитнике Аллене Айверсоне.

Аллен Айверсон сказал, что лучше он лучше пропустит тренировку или будет халтурить на ней, но выложится на максимум в игре.
— Все знают его популярный спич, где он сказал раз 60 слово practice. Для меня как для тренера и как игрока понятно, что в матче всегда веселее и азартнее, чем заниматься на тренировках. Но как говорил господин Суворов, тяжело в учении — легко в бою. Поэтому я в первую очередь верю в подготовку, а готовиться ты можешь только во время тренировок.

— То есть приходит в прайме Аллен Айверсон и говорит, что не будет тренироваться. Это же конфликт системы и интересов. А этот человек обыгрывает любого.
— Достаточно много примеров такого, можно сказать, лидера команды, который блестяще выступает и показывает блестящие цифры, но обычно с таким лидером команда не выигрывает титулы… Я бы не хотел такого лидера в [своей] команде. [Айверсон] как раз таки не дал результата ни за один свой сезон в НБА, кроме финала с «Лейкерс», — сказал Юдин в интервью Единой лиге.

Материалы по теме
«Матчи смотрят дети». Тренер «Локомотива» объяснил, почему не использует мат в тайм-аутах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android