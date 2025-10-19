Юдин — об Айверсоне: не хотел бы такого лидера. Не дал результата ни за один сезон в НБА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о легендарном защитнике Аллене Айверсоне.

— Аллен Айверсон сказал, что лучше он лучше пропустит тренировку или будет халтурить на ней, но выложится на максимум в игре.

— Все знают его популярный спич, где он сказал раз 60 слово practice . Для меня как для тренера и как игрока понятно, что в матче всегда веселее и азартнее, чем заниматься на тренировках. Но как говорил господин Суворов, тяжело в учении — легко в бою. Поэтому я в первую очередь верю в подготовку, а готовиться ты можешь только во время тренировок.

— То есть приходит в прайме Аллен Айверсон и говорит, что не будет тренироваться. Это же конфликт системы и интересов. А этот человек обыгрывает любого.

— Достаточно много примеров такого, можно сказать, лидера команды, который блестяще выступает и показывает блестящие цифры, но обычно с таким лидером команда не выигрывает титулы… Я бы не хотел такого лидера в [своей] команде. [Айверсон] как раз таки не дал результата ни за один свой сезон в НБА, кроме финала с «Лейкерс», — сказал Юдин в интервью Единой лиге.