Александр Секулич: следим за молодёжью из академии «Зенита», она нам обязательно поможет

Главный тренер сборной Словении и сине-бело-голубых Александр Секулич поделился впечатлениями от работы академии БК «Зенит».

В текущем сезоне игроками основного состава клуба из Петербурга стали воспитанники академии Павел Земский и Илья Кривых.

«Конечно, я считаю, что каждой команде, играющей на уровне «Зенита», по многим причинам нужна вторая команда и академия. Одна из причин — это развитие молодых отечественных игроков, а также предоставление возможности игрокам, которые уже близки к попаданию в команду, но не уверены в своих силах, развиваться. Я думаю, что наличие второй команды, играющей в соревновательном баскетболе, имеет множество преимуществ, но самое главное, что сейчас является самой большой проблемой в Европе, — это наличие молодых игроков в возрасте 18–19 лет, которые, если они достаточно хороши, но ещё не достигли уровня основной команды, должны иметь возможность развиваться, становиться лучше, усердно работать, проводить качественные тренировки и игры, создавать конкурентную среду для развития, и, возможно, вы знаете, часто у игроков нет возможности продолжать играть в баскетбол после 18-19 лет.

Это самая большая проблема в Европе, потому что сами игроки или команды слишком рано сдаются, и тогда проигрывает сам баскетбол. В нашем случае благодаря работе академии у нас есть два парня, которые присоединились к команде из Суперлиги: Илья Кривых и Павел Земский. Участвует в тренировочном процессе Миша Дулкай, который, я считаю, тоже один из игроков, за которым мы должны следить. Мы следим за нашей молодёжью, чтобы потом предоставить шанс, уделить внимание развитию. В итоге ребята смогут помочь нам в ближайшем будущем. Самая большая проблема в развитии молодых игроков — это терпение и время. Многие люди нетерпеливы, они хотят получить результаты в одночасье, но так не бывает.

Развитие молодых ребят занимает много времени, требует большого труда и качественной подготовки, поэтому иногда клубы отказываются от этой идеи. Но я верю, что команды будут добиваться хороших результатов как с точки зрения качественной работы в молодёжной программе, так и в части профессионального развития, когда у них выстроена работа так, как в «Зените», — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.