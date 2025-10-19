Клуб легенды НБА Тони Паркера покинет Евролигу ради лиги НБА в Европе — Le Progrès

Французский клуб АСВЕЛ, президентом которого является четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер, покинет элитный турнир Евролигу и уйдёт в Лигу чемпионов ради перехода в дальнейшем в турнир НБА в Европе, сообщило издание Le Progrès.

По данным журналистов, легендарный защитник не собирается продлевать соглашение с руководством Евролиги, так как недоволен финансовыми потерями турнира, а также из-за желания стать постоянным участником соревнования, которое планируют создать в Европе в руководстве НБА.

По итогам сезона-2024/2025 из Евролиги ушла немецкая «Альба», которая выбрала выступления в Лиге чемпионов с надеждой на присоединение к европейскому турниру НБА.