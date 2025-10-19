Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клуб легенды НБА Тони Паркера покинет Евролигу ради лиги НБА в Европе — Le Progrès

Клуб легенды НБА Тони Паркера покинет Евролигу ради лиги НБА в Европе — Le Progrès
Комментарии

Французский клуб АСВЕЛ, президентом которого является четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер, покинет элитный турнир Евролигу и уйдёт в Лигу чемпионов ради перехода в дальнейшем в турнир НБА в Европе, сообщило издание Le Progrès.

По данным журналистов, легендарный защитник не собирается продлевать соглашение с руководством Евролиги, так как недоволен финансовыми потерями турнира, а также из-за желания стать постоянным участником соревнования, которое планируют создать в Европе в руководстве НБА.

По итогам сезона-2024/2025 из Евролиги ушла немецкая «Альба», которая выбрала выступления в Лиге чемпионов с надеждой на присоединение к европейскому турниру НБА.

Сейчас читают:
НБА в Европе. А есть ли вообще в этом смысл?
НБА в Европе. А есть ли вообще в этом смысл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android