Фото: Дончич в шутку отказался покидать площадку во время предсезонного матча

26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», во время предсезонного матча с «Сакраменто Кингз» (116:117) решил пошутить над тренерским штабом и отказался покидать площадку.

Фото: Кадр из трансляции

Дончич некоторое время, улыбаясь, стоял и мотал головой, показывая, что не желает покидать площадку, пока форвард Руи Хатимура исполнял штрафные броски. Позже, рассмеявшись, Дончич направился на скамейку запасных.

По итогу предсезонного матча с «Сакраменто» Дончич записал на свой счёт 31 очко, пять подборов, девять передач, один блок-шот, один перехват при трёх потерях.