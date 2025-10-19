Скидки
Баскетбол Новости

Фото: Дончич в шутку отказался покидать площадку во время предсезонного матча

Фото: Дончич в шутку отказался покидать площадку во время предсезонного матча
26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», во время предсезонного матча с «Сакраменто Кингз» (116:117) решил пошутить над тренерским штабом и отказался покидать площадку.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Хатимура - 18, Винсент - 14, Смарт - 14, Эйтон - 12, Ривз - 8, Хэйс - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Клебер - 3, Колоко - 1, Ларэвиа, Смит, Уотсон, Уильямс, Davis Jr
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 25, Эллис - 20, Лавин - 15, Clifford - 13, Джонс - 10, Юбэнкс - 10, Шарич - 10, Raynaud - 9, Картер - 2, Плауден - 2, Cardwell - 1, Макдермотт, Дэвис, Стивенс

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Дончич некоторое время, улыбаясь, стоял и мотал головой, показывая, что не желает покидать площадку, пока форвард Руи Хатимура исполнял штрафные броски. Позже, рассмеявшись, Дончич направился на скамейку запасных.

По итогу предсезонного матча с «Сакраменто» Дончич записал на свой счёт 31 очко, пять подборов, девять передач, один блок-шот, один перехват при трёх потерях.

