Главная Баскетбол Новости

УНИКС — Локомотив-Кубань, результат матча 19 октября 2025, счёт 74:63, Единая лига ВТБ 2025-2026

Дабл-дабл Рейнольдса помог УНИКСу победить «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 19 октября, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Казанские баскетболисты обыграли краснодарских со счётом 74:63 (22:18; 16:11; 11:21; 25:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 63
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл, на его счету 21 очко, 11 подборов, три перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

В составе краснодарцев отличился американский форвард Винс Хантер, оформивший дабл-дабл, в его активе 14 очков, 12 подборов, две передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
