Дабл-дабл Рейнольдса помог УНИКСу победить «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В воскресенье, 19 октября, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Казанские баскетболисты обыграли краснодарских со счётом 74:63 (22:18; 16:11; 11:21; 25:13).

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл, на его счету 21 очко, 11 подборов, три перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

В составе краснодарцев отличился американский форвард Винс Хантер, оформивший дабл-дабл, в его активе 14 очков, 12 подборов, две передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+23».