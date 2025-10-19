Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант продлил контракт с «Хьюстоном» на сумму $ 90 млн — Чарания

Кевин Дюрант продлил контракт с «Хьюстоном» на сумму $ 90 млн — Чарания
Комментарии

37-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», продлил контракт с организацией, о чём сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Кевин Дюрант согласился продлить контракт с франшизой на два года на сумму $ 90 млн, сообщил ESPN его деловой партнёр и генеральный директор Boardroom Рич Клейман. Новое соглашение предусматривает опцию игрока на сезон-2027/2028», — написал Чарания в социальной сети Х.

Дюрант присоединился к составу техасского клуба в межсезонье после обмена при участии семи клубов из «Финикс Санз».

Материалы по теме
«Он всех запутывает». Кевин Дюрант — о феномене центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна
Материалы по теме
Леброна собираются судить в США за мнимый обман. Однако сам иск — чистый абсурд
Леброна собираются судить в США за мнимый обман. Однако сам иск — чистый абсурд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android