Кевин Дюрант продлил контракт с «Хьюстоном» на сумму $ 90 млн — Чарания

37-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», продлил контракт с организацией, о чём сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Кевин Дюрант согласился продлить контракт с франшизой на два года на сумму $ 90 млн, сообщил ESPN его деловой партнёр и генеральный директор Boardroom Рич Клейман. Новое соглашение предусматривает опцию игрока на сезон-2027/2028», — написал Чарания в социальной сети Х.

Дюрант присоединился к составу техасского клуба в межсезонье после обмена при участии семи клубов из «Финикс Санз».