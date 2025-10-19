Скидки
«Нью-Йорк» отчислил украинского баскетболиста из состава

Комментарии

Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» отчислил из состава украинского центрового Алексея Леня перед самым стартом сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба команды.

32-летний Лень в прошлом сезоне защищал цвета «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Баскетболист выступает в НБА с 2013 года, поиграв за такие команды, как «Финикс», «Атланта», «Сакраменто», «Торонто», «Вашингтон» и «Лейкерс».

15 сентября украинец заключил контракт с «Никс», но уже 19 октября был отчислен из команды.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2025/2026 стартует 22 октября в 2:30 мск матчем, в котором сыграют «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Комментарии
