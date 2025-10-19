Кевин Дюрант дал категоричный ответ на вопрос об «Оклахоме»

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант резко ответил на вопрос о бывшей команде «Оклахома-Сити Тандер», с которой «ракеты» проведут первый матч в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— По возвращении в Оклахому есть ли на арене люди, сотрудники или кто-либо, кого бы вам хотелось увидеть, когда вы выйдете на паркет?

— Нет.

Об этом Дюрант сказал после тренировки «Рокетс».

Напомним, Дюрант был выбран «Сиэтлом» на драфте НБА 2007 года под вторым пиком. Через год команда переехала в Оклахому. Кевин играл за «Тандер» с 2008 по 2016 год, после чего перебрался в «Голден Стэйт». Свои единственные два чемпионства форвард выиграл в составе «Уорриорз».