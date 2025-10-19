Скидки
Адетокунбо — о своём будущем в «Милуоки»: я хочу побеждать

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался относительно слухов о том, что он в скором времени может перебраться в другой клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кажется, я с самого начала говорил, что моя главная цель — играть в одной команде более 20 лет. Хочу быть похожим на величайших игроков всех времён, которые выступали в одной команде.

Но, конечно, мой дух соперничества важнее всего. Хочу побеждать. Меня не устраивает просто находиться в своей зоне комфорта», — сказал Яннис Адетокунбо в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, 30-летний Адетокунбо с 2013 года выступает за «Милуоки». Греческий форвард помог клубу стать чемпионом в 2021 году.

