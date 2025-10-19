Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 19 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 19 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 19 октября, в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 19 октября:

  • УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 74:63.

Ранее УНИКС обыграл красноярскую команду «Енисей» со счётом 93:67, «Локомотив-Кубань» в предыдущем матче встречался с МБА-МАИ, где уступил со счётом 88:85.

Лидером в регулярном чемпионате после пяти игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт ЦСКА, который опережает МБА-МАИ по разнице мячей.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android