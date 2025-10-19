Единая лига: результаты матчей 19 октября

В воскресенье, 19 октября, в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 19 октября:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 74:63.

Ранее УНИКС обыграл красноярскую команду «Енисей» со счётом 93:67, «Локомотив-Кубань» в предыдущем матче встречался с МБА-МАИ, где уступил со счётом 88:85.

Лидером в регулярном чемпионате после пяти игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт ЦСКА, который опережает МБА-МАИ по разнице мячей.