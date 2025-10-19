Юдин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (63:74).

«Поздравляю УНИКС с победой. Перед матчем говорил, что эта команда показывает на данный момент самый содержательный баскетбол в лиге. Так что мы готовились к тяжёлой игре. Первую половину, наверное, могли сыграть чуть лучше в плане борьбы, поговорили об этом в раздевалке и третью четверть провели хорошо. Но в четвёртой сделали шесть потерь, которые и стали решающими», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл. На его счету 21 очко, 11 подборов, три перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

В составе краснодарцев отличился американский форвард Винс Хантер, оформивший дабл-дабл. В его активе 14 очков, 12 подборов, две передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+23».