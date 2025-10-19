Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Юдин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Юдин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (63:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 63
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 21, Ли - 15, Брайс - 10, Бингэм - 9, Лопатин - 8, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 4, Захаров - 3, Беленицкий, Пьерр, Илюк, Белоусов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Хантер - 14, Квитковских - 9, Робертсон - 7, Самойленко - 5, Темиров - 4, Попов - 4, Шеянов - 4, Коско, Рябков, Хэмм, Коновалов

«Поздравляю УНИКС с победой. Перед матчем говорил, что эта команда показывает на данный момент самый содержательный баскетбол в лиге. Так что мы готовились к тяжёлой игре. Первую половину, наверное, могли сыграть чуть лучше в плане борьбы, поговорили об этом в раздевалке и третью четверть провели хорошо. Но в четвёртой сделали шесть потерь, которые и стали решающими», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл. На его счету 21 очко, 11 подборов, три перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

В составе краснодарцев отличился американский форвард Винс Хантер, оформивший дабл-дабл. В его активе 14 очков, 12 подборов, две передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+23».

Сейчас читают:
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android