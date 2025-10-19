Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лопатин прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Лопатин прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Бигмен УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (74:63).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 63
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 21, Ли - 15, Брайс - 10, Бингэм - 9, Лопатин - 8, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 4, Захаров - 3, Беленицкий, Пьерр, Илюк, Белоусов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Хантер - 14, Квитковских - 9, Робертсон - 7, Самойленко - 5, Темиров - 4, Попов - 4, Шеянов - 4, Коско, Рябков, Хэмм, Коновалов

«Победу удалось добыть прежде всего за счёт правильного настроя и слаженных действий в защите. Мы очень старались и поддерживали друг друга, и в итоге это позволило нам сыграть хорошо. С «Локомотивом» никогда не бывает лёгких матчей — мы это отлично понимали, ожидали сложной борьбы и готовились к ней соответствующим образом.

Большое спасибо за поддержку нашей команды. Я всегда её слышу. В прошлой игре, когда уходил с площадки, до меня доносились крики болельщиков с моим именем. Также благодарен тренерскому штабу за веру в меня. И этот успех — заслуга каждого. Всё действительно просто: команда верит в меня, я верю в команду. Когда мы все вместе, это и дает результат.

Тренер не даёт нам расслабиться — во многом благодаря этому и показываем такие результаты. После каждой победы, уже на следующий день, мы снова выходим на тренировки. Он сразу даёт понять: никаких лёгких игр, никаких послаблений. И продолжаем упорно готовиться дальше», — приводит слова Лопатина пресс-служба команды.

Сейчас читают:
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
УНИКС не щадит топов. «Локо» был близок к камбэку, но не справился с давлением
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android