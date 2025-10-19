Лопатин прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Бигмен УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (74:63).

«Победу удалось добыть прежде всего за счёт правильного настроя и слаженных действий в защите. Мы очень старались и поддерживали друг друга, и в итоге это позволило нам сыграть хорошо. С «Локомотивом» никогда не бывает лёгких матчей — мы это отлично понимали, ожидали сложной борьбы и готовились к ней соответствующим образом.

Большое спасибо за поддержку нашей команды. Я всегда её слышу. В прошлой игре, когда уходил с площадки, до меня доносились крики болельщиков с моим именем. Также благодарен тренерскому штабу за веру в меня. И этот успех — заслуга каждого. Всё действительно просто: команда верит в меня, я верю в команду. Когда мы все вместе, это и дает результат.

Тренер не даёт нам расслабиться — во многом благодаря этому и показываем такие результаты. После каждой победы, уже на следующий день, мы снова выходим на тренировки. Он сразу даёт понять: никаких лёгких игр, никаких послаблений. И продолжаем упорно готовиться дальше», — приводит слова Лопатина пресс-служба команды.