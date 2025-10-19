Перасович: нервозность сказалась на игре УНИКСа против ослабленного соперника

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», отметив, что команда испытывала напряжение из-за статуса фаворита и ошибок в атаке.

«Перед матчем мы, вероятно, считались фаворитами. Соперник играл без ряда ключевых игроков, думаю, это заставило нас так нервничать. Отмечу, что мы совершили несвойственное нам количество потерь. Однако несмотря на плохую атаку и трудности с открытыми бросками, именно защита поспособствовала нахождению нужных решений в нападении.

В итоге мы нашли способ забивать и завершили встречу в свою пользу», — приводит слова Пересовича телеграм-канал казанского УНИКСа.