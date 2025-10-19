Перасович: нервозность сказалась на игре УНИКСа против ослабленного соперника
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», отметив, что команда испытывала напряжение из-за статуса фаворита и ошибок в атаке.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 63
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 21, Ли - 15, Брайс - 10, Бингэм - 9, Лопатин - 8, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 4, Захаров - 3, Беленицкий, Пьерр, Илюк, Белоусов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Хантер - 14, Квитковских - 9, Робертсон - 7, Самойленко - 5, Темиров - 4, Попов - 4, Шеянов - 4, Коско, Рябков, Хэмм, Коновалов
«Перед матчем мы, вероятно, считались фаворитами. Соперник играл без ряда ключевых игроков, думаю, это заставило нас так нервничать. Отмечу, что мы совершили несвойственное нам количество потерь. Однако несмотря на плохую атаку и трудности с открытыми бросками, именно защита поспособствовала нахождению нужных решений в нападении.
В итоге мы нашли способ забивать и завершили встречу в свою пользу», — приводит слова Пересовича телеграм-канал казанского УНИКСа.
