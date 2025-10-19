Шейк Милтон пропустит матч «Партизана» с ФМП и, вероятно, игру с «Парижем»

Защитник «Партизана» Шейк Милтон продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в матче с «Анадолу Эфес». Об этом сообщил главный тренер команды Желько Обрадович. Американец не выйдет на площадку в понедельник, 20 октября, в игре Адриатической лиги с ФМП. Его участие в следующем матче Евролиги с «Парижем», который пройдёт в пятницу, также остаётся под вопросом.

«Мы возвращаемся к матчам Адриатической лиги, сейчас важно вновь обрести хороший ритм. Нужно уважать и себя, и соперника. Надеюсь, сможем продолжить играть с нашей привычной энергией и агрессивностью», — приводит слова Обрадовича Mozzart Sport.

Милтон получил повреждение голеностопа в начале октября и с тех пор пропустил встречи Евролиги с «Реалом» и «Басконией». Защитник уже снял ортопедическую обувь, но процесс восстановления ещё не завершен. В нынешнем сезоне Евролиги 29-летний игрок провёл три матча, набирая в среднем 8,3 очка, делая два подбора и 2,3 передачи за 21 минуту на паркете.