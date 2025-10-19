Брэндон Ингрэм считает, что у «Торонто» есть шанс побороться на Востоке

Форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм заявил, что команда способна стать конкурентоспособной в Восточной конференции НБА, если сумеет быстрее наладить взаимодействие в нападении.

«Эта команда может быть такой, какой мы захотим, – сказал Ингрэм. – У нас есть всё, чтобы быть сильными в защите. Мы играем с полной самоотдачей. Следующий шаг — постоянство в исполнении в атаке. Восток в этом сезоне открыт. У нас есть шанс стать лучше, но нужно ускорить процесс», — приводит слова Ингрэма Andscape.

Ингрэм перешёл в «Торонто» в феврале после обмена из «Нового Орлеана». Вместе с ним канадский клуб получил нового лидера и подписал с форвардом трёхлетний контракт на 120 миллионов долларов. Игрок не выходил на площадку после тяжёлого растяжения голеностопа, полученного в декабре 2024 года, и готовится провести первый официальный матч за «Рэпторс» 22 октября против «Атланты».