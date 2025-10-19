Скидки
Дариус Гарлэнд уверен, что «Кливленд» мог выиграть титул, если бы команда избежала травм

Дариус Гарлэнд уверен, что «Кливленд» мог выиграть титул, если бы команда избежала травм
Комментарии

Защитник «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд заявил, что травмы помешали его команде побороться за чемпионство в НБА в прошлом сезоне.

«Думаю, мы бы выиграли титул, если бы были здоровы. И говорю это с уверенностью. У нас действительно талантливая команда, которая играет с полной отдачей на обеих сторонах площадки», — приводит слова Гарлэнда SiriusXM NBA Radio.

В прошлом сезоне «Кливленд» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте в Восточной конференции и дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил «Бостону». Гарлэнд пропустил часть сезона из-за травмы челюсти и плеча, сыграв лишь 57 матчей.

