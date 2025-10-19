Дариус Гарлэнд уверен, что «Кливленд» мог выиграть титул, если бы команда избежала травм

Защитник «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд заявил, что травмы помешали его команде побороться за чемпионство в НБА в прошлом сезоне.

«Думаю, мы бы выиграли титул, если бы были здоровы. И говорю это с уверенностью. У нас действительно талантливая команда, которая играет с полной отдачей на обеих сторонах площадки», — приводит слова Гарлэнда SiriusXM NBA Radio.

В прошлом сезоне «Кливленд» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте в Восточной конференции и дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил «Бостону». Гарлэнд пропустил часть сезона из-за травмы челюсти и плеча, сыграв лишь 57 матчей.