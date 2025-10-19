Скидки
«Показываем, как мужчины парятся». Жбанов — о том, как в «Зените» проводят свободное время

«Показываем, как мужчины парятся». Жбанов — о том, как в «Зените» проводят свободное время
Комментарии

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов рассказал, как проводит свободное время с партнёрами по команде. По словам игрока, он вместе с Дмитрием Узинским и другими одноклубниками регулярно посещает баню, продолжая традицию, начавшуюся ещё во времена выступлений в «Нижнем Новгороде».

«В данном коллективе с Дмитрием Узинским мы знакомы очень давно. Наверное, лет 10 или девять. Ещё с «Нижнего Новгорода», когда были там, всем коллективом любили баню. Всегда ходили в баню. И сейчас продолжаем эту традицию. Перед каждым выходным или в выходной мы с ребятами идём в баню. Ну, с Дмитрием Узинским. Щербенёв с нами иногда. Показываем ему, как мужчины парятся (улыбается). С детьми купается там в бассейне (смеётся). Пока вот нас трое. Иногда Серёга Карасёв присоединяется. А с остальными ребятами ещё надо притереться», — сказал Жбанов в интервью «СБГ Daily».

Комментарии
