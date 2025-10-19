Скидки
Защитник «Зенита» Жбанов: жена называет бытовым инвалидом, я бесполезен абсолютно

Комментарии

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов признался, что вне спорта чувствует себя беспомощным в повседневной жизни. Спортсмен иронично отреагировал на вопрос о неожиданном или полезном навыке вне баскетбола.

«Не связанный с баскетболом? Полезный навык? Я бесполезен в этой жизни (улыбается). Меня жена называет бытовым инвалидом. Я бесполезен в этой жизни абсолютно. Умею только играть в баскетбол. И гулять с собачкой (смеётся)», — сказал Жбанов в интервью «СБГ Daily».

«Зенит» 15 октября обыграл клуб «Самара» со счётом 113:64. 20 октября команда из Санкт-Петербурга встретится с «Уралмашем».

