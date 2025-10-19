Скидки
Егор Дёмин обратился к болельщикам Единой лиги

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин записал видеообращение к болельщикам Единой лиги ВТБ. Баскетболист пожелал участникам турнира удачи в новом сезоне и выразил надежду на интересные матчи и активную поддержку со стороны фанатов.

«Передаю привет Лиге ВТБ и всем её участникам хочу пожелать удачи в предстоящем сезоне, побольше качественного баскетбола, побольше фанатов. Пусть всё складывается так, как было задумано, самое главное – без травм», — приводит слова Дёмина телеграм-канал Единой лиги.

25 июня 2025 года на драфте НБА «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина в первом раунде под общим восьмым номером. 3 июля 2025 года Дёмин подписал контракт с «Нетс». 10 июля 2025 года Егор Дёмин провёл первый матч за «Бруклин Нетс» в рамках Летней лиги НБА.

