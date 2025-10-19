Скидки
Расселл Уэстбрук не собирается завершать карьеру после сезона-2025/2026

Новый разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук заявил, что не планирует завершать карьеру по окончании сезона-2025/2026, который станет для него 18-м в НБА. Об этом сообщил инсайдер Крис Хэйнс на своей странице в социальной сети.

На этой неделе 36-летний баскетболист подписал однолетний контракт с «Сакраменто Кингз» на сумму $ 3,6 млн. В прошлом сезоне Уэстбрук выступал за «Денвер Наггетс», где провёл 75 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за игру при 28 минутах на площадке.

Уэстбрук был выбран на драфте-2008 под общим четвёртым номером и за карьеру успел поиграть за «Оклахома-Сити», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», «Клипперс» и «Денвер».

