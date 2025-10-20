Скидки
Жбанов назвал самых перспективных российских баскетболистов. Среди них нет Дёмина

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов поделился мнением о самых перспективных молодых игроках в России. По словам спортсмена, наибольшие надежды он связывает с Иваном Пынько и Сергеем Зоткиным из «Нижнего Новгорода». При этом Жбанов не отметил игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина

— Для тебя кто сейчас самый перспективный российский баскетболист? Есть такой?
— Самый перспективный?

— Да.
— Иван Пынько.

— А ещё какие-нибудь?
— Ну давай ещё. Мне нравится Сергей Зоткин из «Нижнего». Из молодых… Ну всё, наверное, да. Зоткин, мне кажется, тем молодым, который готов к мужскому баскетболу, — сказал Жбанов в интервью СБГ Daily.

Комментарии
