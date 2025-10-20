«Показали, что лучше их». Защитник «Зенита» — о матчах с командами Евролиги в Суперкубке

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов высказался о выступлении в Суперкубке Единой лиги ВТБ с зарубежными командами.

«Суперкубок прошёл супер. Очень рад, что он прошёл за границами России. Было интересно, как это всё смогут организовать. В итоге всё получилось классно. Сыграли с командами Евролиги, и мы, и ЦСКА, показали, что на данном этапе лучше их, что не может не радовать.

Ну, конечно, обидно, что проиграли, но надо держать в голове, что у ЦСКА один человек поменялся в составе. Грубо говоря, а у нас полный состав, ещё и тренерский штаб. Поэтому, наверное, результат ожидаемый. Будем работать дальше», — сказал Жбанов в интервью СБГ Daily.