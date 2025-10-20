«Меня грабят и грабят». Георгий Жбанов из «Зенита» — о награде лучшему защитнику сезона

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов высказался о потенциальной возможности стать лучшим защитником по итогам сезона Единой лиги ВТБ.

— Заберёшь награду лучшему защитнику в этом сезоне?

— Уже третий год меня грабят. Грабят и грабят. В прошлом сезоне, считаю, незаслуженно забрали. Но уже перестал об этом думать. Поэтому если дадут, буду рад. Нет — уже не обращаю внимания, — сказал Жбанов в интервью СБГ Daily.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим по игре в защите был признан баскетболист «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд. Последним рссиянином, удостоившимся этой награды стал Евгений Бабурин в сезоне-2022/2023.