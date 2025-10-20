Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Меня грабят и грабят». Георгий Жбанов из «Зенита» — о награде лучшему защитнику сезона

«Меня грабят и грабят». Георгий Жбанов из «Зенита» — о награде лучшему защитнику сезона
Комментарии

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов высказался о потенциальной возможности стать лучшим защитником по итогам сезона Единой лиги ВТБ.

— Заберёшь награду лучшему защитнику в этом сезоне?

— Уже третий год меня грабят. Грабят и грабят. В прошлом сезоне, считаю, незаслуженно забрали. Но уже перестал об этом думать. Поэтому если дадут, буду рад. Нет — уже не обращаю внимания, — сказал Жбанов в интервью СБГ Daily.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим по игре в защите был признан баскетболист «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд. Последним рссиянином, удостоившимся этой награды стал Евгений Бабурин в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Жбанов назвал самых перспективных российских баскетболистов. Среди них нет Дёмина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android