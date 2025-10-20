Елевич объяснил, что помешало «Локомотиву-Кубань» совершить камбэк против УНИКСа

Заслуженный тренер России Сергей Елевич подвёл итоги матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоялся вчера, 19 октября, и завершился победой хозяев со счётом 74:63.

«После первой половины матча при преимуществе УНИКСа «+9», думал, что «Локомотив» уже сломался. Потому что казалось, что предпосылок к изменению ситуации особо нет, всё было какое‑то вялотекущее. Но в третьей четверти они прибавили и 21:11 её выиграли. В защите очень здорово «Локо» проявил себя, не дав УНИКСу развернуть победный поход, который казанцы планировали ещё по ходу второй четверти.

Но в четвёртом периоде «Локомотив» как‑то перестал играть на периметре в защите. Потому что довольно лёгкие броски были у УНИКСа, особенно когда Лопатин два раза подряд попал. И в целом броски у казанцев пошли. Тем не менее «Локомотив» мне нравится. Думаю, у них всё впереди, и состав у них хороший. Особенно я бы выделил игру Самойленко», — цитирует Елевича «Матч ТВ».