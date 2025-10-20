Скидки
Баскетбол

«Есть такая мудрость». В УНИКСе назвали победу над «Локомотивом» исключением из правил

«Есть такая мудрость». В УНИКСе назвали победу над «Локомотивом» исключением из правил
Аудио-версия:
Комментарии

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоялся вчера, 19 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 63
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 21, Ли - 15, Брайс - 10, Бингэм - 9, Лопатин - 8, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 4, Захаров - 3, Беленицкий, Пьерр, Илюк, Белоусов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Хантер - 14, Квитковских - 9, Робертсон - 7, Самойленко - 5, Темиров - 4, Попов - 4, Шеянов - 4, Коско, Рябков, Хэмм, Коновалов

«У краснодарцев очень серьёзная команда. «Локомотив» и мы — в четвёрке, а по бюджету они даже получше нас. В матчах между командами из первой четвёрки всё может быть, они всегда полны напряжения, и сегодня было напряжение.

Есть такая баскетбольная мудрость: кто проигрывает третью четверть, тот проигрывает матч. А мы третью четверть как раз конкретно проиграли. Я вспомнил эти слова, но подумал: всё может быть и наоборот. И вот, всё наоборот и случилось. Мы показали, что исключения из правил бывают.

Очень хорошо провёл четвёртую четверть Лопатин, Кулагин неплохо выглядел. Трёхочковые броски пошли. Это говорит о характере, о том, что мы можем в трудную минуту исправить ситуацию», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».

