«Есть такая мудрость». В УНИКСе назвали победу над «Локомотивом» исключением из правил

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоялся вчера, 19 октября.

«У краснодарцев очень серьёзная команда. «Локомотив» и мы — в четвёрке, а по бюджету они даже получше нас. В матчах между командами из первой четвёрки всё может быть, они всегда полны напряжения, и сегодня было напряжение.

Есть такая баскетбольная мудрость: кто проигрывает третью четверть, тот проигрывает матч. А мы третью четверть как раз конкретно проиграли. Я вспомнил эти слова, но подумал: всё может быть и наоборот. И вот, всё наоборот и случилось. Мы показали, что исключения из правил бывают.

Очень хорошо провёл четвёртую четверть Лопатин, Кулагин неплохо выглядел. Трёхочковые броски пошли. Это говорит о характере, о том, что мы можем в трудную минуту исправить ситуацию», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».