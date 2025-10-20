Скидки
Зенит — Уралмаш.
19:30 Мск
Расписание матчей Единой лиги на 20 октября

Сегодня, 20 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 20 октября (время — московское):

19:30. «Зенит» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф.

В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА. Московский клуб победил «Зенит» в шестом матче финальной серии со счётом 96:73 и закрыл решающее противостояние сезона (4:2).

