Расписание матчей Единой лиги на 20 октября

Сегодня, 20 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 20 октября (время — московское):

19:30. «Зенит» — «Уралмаш».

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф.

В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА. Московский клуб победил «Зенит» в шестом матче финальной серии со счётом 96:73 и закрыл решающее противостояние сезона (4:2).