Жбанов — о судействе в финале с ЦСКА: почему-то иногда ошибки только в сторону «Зенита»

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал эпизод из первого матча финальной серии с ЦСКА, отметив, что судейская ошибка с определением аута повлияла на ход встречи.

«Обидно, что судьи допустили ошибку с аутом в первом матче. Они тоже люди, тоже ошибаются, но почему-то иногда ошибки только в нашу сторону. А так, классная финальная серия», — приводит слова Жбанова СБГ Daily.

В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА. Московский клуб победил «Зенит» в шестом матче финальной серии со счётом 96:73 и закрыл решающее противостояние сезона (4:2).

