Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
19:30 Мск
Баскетбол

«Чёрный юмор для чёрных людей». Жбанов и Карасёв — о взаимодействии с легионерами «Зенита»

Комментарии

Баскетболисты петербургского «Зенита» Георгий Жбанов и Сергей Карасёв поделились впечатлениями от общения с иностранными игроками клуба. По словам спортсменов, легионеры открыты, позитивны и хорошо понимают юмор.

— Как у вас взаимоотношения с легионерами? Это сложнее с ними как-то законнектиться, нежели с русскими игроками?

Карасёв: Ну, если ты английского не знаешь, то тяжело законнектиться (смеётся).

Жбанов: Одни из самых лучших легионеров в плане общения.

Карасёв: Да, адекватные, все всё понимают, позитивные, общительные. Чёрный юмор понимают (смеётся).

Жбанов: Чёрный юмор для чёрных людей (смеётся).

Карасёв: Всё нормально. Сработаемся, — приводит слова игроков СБГ Daily.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

