Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кори Хиггинс вошёл в скаутский отдел «Бруклина»

Кори Хиггинс вошёл в скаутский отдел «Бруклина»
Комментарии

Бывший игрок ЦСКА Кори Хиггинс начал работу в структуре клуба НБА «Бруклин Нетс». Как сообщает инсайдер Майкл Скотто на своей странице в социальной сети, Хиггинс назначен скаутом команды и будет заниматься поиском и оценкой игроков.

Помимо Хиггинса, в отдел скаутинга «Бруклина» вошёл также Джош Коули, ранее работавший спортивным директором и главным тренером Christ School.

Хиггинс завершил игровую карьеру в 2024 году. В НБА он провёл два сезона за «Шарлотт Бобкэтс», затем выступал за турецкий «Газиантеп», московский ЦСКА и испанскую «Барселону». В составе ЦСКА баскетболист дважды выигрывал Евролигу — в 2016 и 2019 годах.

Разбор инфоповода:
От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?
От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android