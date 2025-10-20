Кори Хиггинс вошёл в скаутский отдел «Бруклина»

Бывший игрок ЦСКА Кори Хиггинс начал работу в структуре клуба НБА «Бруклин Нетс». Как сообщает инсайдер Майкл Скотто на своей странице в социальной сети, Хиггинс назначен скаутом команды и будет заниматься поиском и оценкой игроков.

Помимо Хиггинса, в отдел скаутинга «Бруклина» вошёл также Джош Коули, ранее работавший спортивным директором и главным тренером Christ School.

Хиггинс завершил игровую карьеру в 2024 году. В НБА он провёл два сезона за «Шарлотт Бобкэтс», затем выступал за турецкий «Газиантеп», московский ЦСКА и испанскую «Барселону». В составе ЦСКА баскетболист дважды выигрывал Евролигу — в 2016 и 2019 годах.