Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — один легионер

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказались четыре россиянина и один легионер.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Владислав Емченко («Зенит»);
Джален Рейнольдс (УНИКС);
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Тимофей Герасимов («Уралмаш»);
Иван Ухов (ЦСКА).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает УНИКС. На счету казанской команды пять побед в пяти сыгранных матчах. На втором месте располагается ЦСКА из Москвы, с четырьмя выигранными матчами из пяти. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (четыре победы — одно поражение).