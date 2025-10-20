Скидки
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол Новости

Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — один легионер

Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказались четыре россиянина и один легионер.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Владислав Емченко («Зенит»);
Джален Рейнольдс (УНИКС);
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Тимофей Герасимов («Уралмаш»);
Иван Ухов (ЦСКА).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает УНИКС. На счету казанской команды пять побед в пяти сыгранных матчах. На втором месте располагается ЦСКА из Москвы, с четырьмя выигранными матчами из пяти. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (четыре победы — одно поражение).

