Кевин Дюрант ответил болельщику «Нью-Йорка» на критику его контракта с «Хьюстоном»

Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант в социальной сети отреагировал на комментарий болельщика «Нью-Йорк Никс», усомнившегося в его «жертве» при подписании нового контракта с клубом.

Болельщик: я бы сказал, что это просто разумное решение для обеих сторон. «Рокетс» получают возрастного, но продуктивного игрока. Немного рискованно, но оправданно, если команда рассчитывает бороться за титул в ближайшие три сезона. А Дюрант получает ещё одну крупную гарантированную выплату — вполне логично в 37 лет.

Дюрант: а как бы ты это охарактеризовал? Мы ведь уже охарактеризовали это утром, — приводит слова Дюранта TotalProSport.

