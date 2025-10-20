Скидки
Целевые отчисления букмекеров Единой лиге во втором квартале упали до 39 млн рублей

Во втором квартале 2025 года Единая лига ВТБ получила от букмекеров 39,4 млн рублей целевых отчислений, что в шесть раз меньше суммы первого квартала, когда лиге перечислили 250 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.

Средства поступили от Публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». 70% от суммы (27,6 млн рублей) направлены на развитие профессионального спорта, а оставшиеся 30% (11,8 млн рублей) — на детско-юношеский спорт. Распределение средств соответствует статье 19.1 Федерального закона №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Решение было утверждено генеральным директором АНО «Единая баскетбольная лига» И.К. Корстин 28 августа 2025 года.

