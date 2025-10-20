Целевые отчисления букмекеров Единой лиге во втором квартале упали до 39 млн рублей

Во втором квартале 2025 года Единая лига ВТБ получила от букмекеров 39,4 млн рублей целевых отчислений, что в шесть раз меньше суммы первого квартала, когда лиге перечислили 250 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.

Средства поступили от Публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». 70% от суммы (27,6 млн рублей) направлены на развитие профессионального спорта, а оставшиеся 30% (11,8 млн рублей) — на детско-юношеский спорт. Распределение средств соответствует статье 19.1 Федерального закона №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Решение было утверждено генеральным директором АНО «Единая баскетбольная лига» И.К. Корстин 28 августа 2025 года.