Стало известно, когда именно защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин получил травму стопы

Травма подошвенной фасции у защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина появилась ещё во время преддрафтового процесса 2025 года и сопровождала игрока несколько месяцев. Об этом сообщил журналист Брайан Льюис в соцсети Х.

Несмотря на это, он смог принять участие в Летней лиге в Лас-Вегасе в июле, сыграв три матча и набирая в среднем 11,3 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи за игру при 40,7% точности бросков с игры и 43,5% с трёхочковой линии.

После Летней лиги Дёмин пропускал контактные части тренировок, чтобы восстановить стопу и вернуться к полноценным занятиям. Дебют в предсезонной игре с «Торонто Рэпторс» состоялся 18 октября, он провёл на площадке 19 минут, набрал 14 очков и сделал пять подборов.