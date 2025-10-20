Куинн Кук заявил, что не понимает, почему до сих пор не получил место в составе НБА

Бывший одноклубник Леброна Джеймса по «Лос-Анджелес Лейкерс», выступавший в чемпионском сезоне-2019/2020 Куинн Кук заявил, что считает несправедливым отсутствие предложений от клубов НБА.

«Это просто преступление, что я не в составе прямо сейчас. Спросите у тех, кто знает — они понимают, что я собой представляю», — написал Кук на своей странице в социальной сети.

32-летний защитник не играл в НБА с сезона-2020/2021, когда провёл семь матчей за «Кливленд Кавальерс». После этого он продолжил карьеру за рубежом, выступая в России, Китае, Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии. В прошлом сезоне Кук защищал цвета китайского клуба «Фуцзянь Стерджонс», где в среднем набирал 16,7 очка, 2,2 подбора и четыре передачи за игру.