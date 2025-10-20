Скидки
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол

Павел Савков — главный герой второй недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

Комментарии

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам второй недели главным героем стал форвард МБА-МАИ Павел Савков.

23-летний Савков в межсезонье на правах аренды перебрался в московскую МБА-МАИ. В сезоне-2025/2026 Павел сыграл в пяти матчах за клуб, в среднем набирая 9,0 очка, 3,2 подбора и 1,4 передачи.

Отметим, что Савков запомнился победным броском в матче с «Енисеем». МБА-МАИ на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь УНИКСу и ЦСКА.

Сейчас проходит голосование за лучшего игрока третьей игровой недели в Единой лиге.

Комментарии
