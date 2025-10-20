Евролига может исключить АСВЕЛ из-за несоответствия финансовым требованиям

Французский клуб АСВЕЛ рискует потерять место в Евролиге из-за нарушения стандартов финансового фэйр-плей. По данным Eurohoops, команда не выполнила условия, необходимые для продления лицензии категории А, предусматривающие минимальный фонд зарплат игроков в размере € 5,85 млн.

По информации французской лиги LNB, зарплатные расходы АСВЕЛа составляют € 4,55 млн — значительно ниже установленного порога. Это даёт Евролиге право применить санкции к клубу или вовсе исключить его из числа участников. Вопрос уже обсуждался на последнем заседании совета директоров лиги.

Лицензия «Виллербана» истекает летом 2026 года, и новое соглашение пока не подписано. Ранее сообщалось, что клуб рассматривает возможность перехода в Лигу чемпионов ФИБА и участия в проекте NBA Europe.