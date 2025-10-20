Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига может исключить АСВЕЛ из-за несоответствия финансовым требованиям

Евролига может исключить АСВЕЛ из-за несоответствия финансовым требованиям
Аудио-версия:
Комментарии

Французский клуб АСВЕЛ рискует потерять место в Евролиге из-за нарушения стандартов финансового фэйр-плей. По данным Eurohoops, команда не выполнила условия, необходимые для продления лицензии категории А, предусматривающие минимальный фонд зарплат игроков в размере € 5,85 млн.

По информации французской лиги LNB, зарплатные расходы АСВЕЛа составляют € 4,55 млн — значительно ниже установленного порога. Это даёт Евролиге право применить санкции к клубу или вовсе исключить его из числа участников. Вопрос уже обсуждался на последнем заседании совета директоров лиги.

Лицензия «Виллербана» истекает летом 2026 года, и новое соглашение пока не подписано. Ранее сообщалось, что клуб рассматривает возможность перехода в Лигу чемпионов ФИБА и участия в проекте NBA Europe.

Материалы по теме
Клуб легенды НБА Тони Паркера покинет Евролигу ради лиги НБА в Европе — Le Progrès
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android