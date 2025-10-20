Скидки
Билл Симмонс ответил, какой контракт в НБА имеет все шансы стать одним из самых провальных

Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и подкастер Билл Симмонс раскритиковал предстоящее соглашение между «Сакраменто» и Киганом Мюррэем, назвав его одним из наиболее неудачных в лиге.

«Сакраменто подписали Мюррэя на пять лет за $ 140 млн. Это типичный случай, когда игроку платят почти $ 30 млн в год, хотя он вряд ли станет звездой. Думаю, этот контракт вполне может попасть в десятку худших в НБА», — сказал Симмонс в выпуске своего подкаста The Bill Simmons Podcast.

Киган Мюррэй был выбран «Кингз» под четвёртым номером на драфте 2022 года. За карьеру форвард набирает в среднем 13,3 очка и 5,6 подбора за игру, реализуя 37% трёхочковых. Мюррэй входит в тройку игроков лиги, которые за последние три сезона сделали не менее 500 трёхочковых, 150 блоков и 150 перехватов.

