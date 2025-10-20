В Италии фанаты забросали камнями автобус с болельщиками другой команды, погиб водитель
Поделиться
В Италии после матча баскетбольной серии А2 между «Риети» и «Пистоей» фанаты хозяев забросали камнями автобус с болельщиками соперников. Один из камней пробил лобовое стекло и смертельно ранил второго водителя. Об этом сообщает Sky.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на своей странице в социальной сети, что виновные в нападении будут установлены и привлечены к ответственности.
Инцидент произошел ночью после матча, в котором «Пистоя» обыграла «Риети» со счетом 88:73. Погибшему водителю было 65 лет, он несколько месяцев работал в транспортной компании, перевозившей фанатов команды. После трагедии клуб «Пистоя» отменил все ближайшие мероприятия.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
16:35
-
16:17
-
15:59
-
15:34
-
15:11
-
14:47
-
14:29
-
14:19
-
12:08
-
11:02
-
10:34
-
10:30
-
09:44
-
09:30
-
08:21
-
08:09
-
00:36
-
00:31
-
00:28
- 19 октября 2025
-
23:24
-
23:00
-
21:48
-
21:32
-
21:05
-
20:14
-
19:57
-
18:42
-
18:35
-
18:31
-
17:58
-
17:44
-
17:32
-
17:15
-
16:37
-
16:31