В Италии фанаты забросали камнями автобус с болельщиками другой команды, погиб водитель

В Италии после матча баскетбольной серии А2 между «Риети» и «Пистоей» фанаты хозяев забросали камнями автобус с болельщиками соперников. Один из камней пробил лобовое стекло и смертельно ранил второго водителя. Об этом сообщает Sky.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на своей странице в социальной сети, что виновные в нападении будут установлены и привлечены к ответственности.

Инцидент произошел ночью после матча, в котором «Пистоя» обыграла «Риети» со счетом 88:73. Погибшему водителю было 65 лет, он несколько месяцев работал в транспортной компании, перевозившей фанатов команды. После трагедии клуб «Пистоя» отменил все ближайшие мероприятия.