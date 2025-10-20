Шакил О’Нил поддержал прогноз Кармело Энтони о звании MVP для Вембаньямы

Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил согласился с мнением 10-кратного участника Матча всех звёзд лиги Кармело Энтони, который заявил, что игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма станет самым ценным игроком сезона (MVP). Об этом сообщает Sportskeeda.

Энтони также сравнил физические данные Вембаньямы с легендами лиги, включая самого Шакила О’Нила, Карима Абдул-Джаббара и Леброна Джеймса.

Напомним, прошлый сезон НБА Виктор завершил досрочно из-за тромбоза вен правого плеча. Спортсмен успел принять участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем зарабатывал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.