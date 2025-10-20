Данк Рейнольдса в игре с «Локомотивом-Кубань» признан лучшим моментом недели в Единой лиге

Единая лига ВТБ представила топ-10 самых зрелищных моментов прошедшей недели (с 14 по 19 октября).
Лучшим игровым моментом на данном временном отрезке был признан эффектный данк центрового казанского УНИКСа Джалена Рейнольдса в домашнем матче с «Локомотивом-Кубань» (74:63).
Второе место занял момент с участием дуэта из «Зенита» Владислав Емченко — Алекс Пойтресс. В гостевой встрече с Самарой первый в быстром прорыве выполнил передачу за спину, а второй подхватил мяч и мощно вонзил его в кольцо сверху.
Тройку самых ярких моментов недели замкнули игроки «Енисея» Артём Антипов и Сергей Долинин. В домашней игре с ЦСКА первый сначала поставил блокшот центровому армейцев Тони Джекири, а второй в последующем быстром прорыве исполнил данк.
В топ-10 лучших моментов попали:
Джален Рейнольдс (УНИКС);
Владислав Емченко, Алекс Пойтресс («Зенит»);
Артём Антипов, Сергей Долинин («Енисей»);
Маркус Бингэм (УНИКС);
Джейлен Адамс и Брэндан Адамс («Бетсити Парма»);
Самсон Руженцев (ЦСКА);
Данило Тасич («Енисей»);
Кирилл Попов («Пари НН»);
Антониус Кливленд, Самсон Руженцев (ЦСКА);
Никита Михайловский («Самара»).