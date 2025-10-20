Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Данк Рейнольдса в игре с «Локомотивом-Кубань» признан лучшим моментом недели в Единой лиге

Данк Рейнольдса в игре с «Локомотивом-Кубань» признан лучшим моментом недели в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Единая лига ВТБ представила топ-10 самых зрелищных моментов прошедшей недели (с 14 по 19 октября).

Лучшим игровым моментом на данном временном отрезке был признан эффектный данк центрового казанского УНИКСа Джалена Рейнольдса в домашнем матче с «Локомотивом-Кубань» (74:63).

Второе место занял момент с участием дуэта из «Зенита» Владислав ЕмченкоАлекс Пойтресс. В гостевой встрече с Самарой первый в быстром прорыве выполнил передачу за спину, а второй подхватил мяч и мощно вонзил его в кольцо сверху.

Тройку самых ярких моментов недели замкнули игроки «Енисея» Артём Антипов и Сергей Долинин. В домашней игре с ЦСКА первый сначала поставил блокшот центровому армейцев Тони Джекири, а второй в последующем быстром прорыве исполнил данк.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть его можно в группе Единой Лиге во «ВКонтакте».

В топ-10 лучших моментов попали:

Джален Рейнольдс (УНИКС);
Владислав Емченко, Алекс Пойтресс («Зенит»);
Артём Антипов, Сергей Долинин («Енисей»);
Маркус Бингэм (УНИКС);
Джейлен Адамс и Брэндан Адамс («Бетсити Парма»);
Самсон Руженцев (ЦСКА);
Данило Тасич («Енисей»);
Кирилл Попов («Пари НН»);
Антониус Кливленд, Самсон Руженцев (ЦСКА);
Никита Михайловский («Самара»).

Материалы по теме
Яркие россияне и топ-легионеры. Выбираем героя третьей недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие россияне и топ-легионеры. Выбираем героя третьей недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android