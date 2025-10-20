Данк Рейнольдса в игре с «Локомотивом-Кубань» признан лучшим моментом недели в Единой лиге

Единая лига ВТБ представила топ-10 самых зрелищных моментов прошедшей недели (с 14 по 19 октября).

Лучшим игровым моментом на данном временном отрезке был признан эффектный данк центрового казанского УНИКСа Джалена Рейнольдса в домашнем матче с «Локомотивом-Кубань» (74:63).

Второе место занял момент с участием дуэта из «Зенита» Владислав Емченко — Алекс Пойтресс. В гостевой встрече с Самарой первый в быстром прорыве выполнил передачу за спину, а второй подхватил мяч и мощно вонзил его в кольцо сверху.

Тройку самых ярких моментов недели замкнули игроки «Енисея» Артём Антипов и Сергей Долинин. В домашней игре с ЦСКА первый сначала поставил блокшот центровому армейцев Тони Джекири, а второй в последующем быстром прорыве исполнил данк.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть его можно в группе Единой Лиге во «ВКонтакте».

В топ-10 лучших моментов попали:

Джален Рейнольдс (УНИКС);

Владислав Емченко, Алекс Пойтресс («Зенит»);

Артём Антипов, Сергей Долинин («Енисей»);

Маркус Бингэм (УНИКС);

Джейлен Адамс и Брэндан Адамс («Бетсити Парма»);

Самсон Руженцев (ЦСКА);

Данило Тасич («Енисей»);

Кирилл Попов («Пари НН»);

Антониус Кливленд, Самсон Руженцев (ЦСКА);

Никита Михайловский («Самара»).